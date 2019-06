Läuten bei Klaudia Giez (22) und ihrem Freund Felipe Simon demnächst die Hochzeitsglocken? Kurz nach den Dreharbeiten zur 13. Staffel von Germany's next Topmodel im vergangenen Jahr waren das Model und der Fotograf ein Paar geworden. Seitdem bekommt man die beiden beinahe nur noch im Doppelpack zu Gesicht. Ihre Liebe könnte möglicherweise schon bald ein noch ernsteres Stadium erreichen, wie Promiflash jetzt erfuhr!

Auf Instagram postete Klaudia einen Schnappschuss von sich und ihrem Liebsten und ging in dem dazugehörigen Text auf ganz besondere Themen ein: Verlobung und Hochzeit. "Ich bin immer noch so verliebt in dich, Felipe, wie am ersten Tag. Wie findet ihr Klaudia Soares? Oder doch besser Felipe Giez?, testete die Backstage-Moderatorin des diesjährigen GNTM-Finales die nach einer Eheschließung infrage kommenden Nachnamen. Einen Doppelnamen scheint die Powerfrau auszuschließen.

Wie kurz steht also eine Verlobung bevor? Promiflash hakte bei Klaudia mal nach. Und die möchte nur so viel verraten: "Noch ist es nicht soweit, aber ich bin schon dabei, es fleißig zu planen!"

Action Press / Nicole Kubelka / Future Image Klaudia Giez und Freund Felipe im April 2019 in Berlin

AEDT/WENN.com Klaudia Giez bei der "Aladdin"-Premiere in Berlin

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez und ihr Freund Felipe

