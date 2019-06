Staceys Solomons (29) Start ins aktuelle Mutter-Dasein ist nicht gerade leicht: Die ehemalige X Factor-Gewinnerin wurde vor wenigen Tagen zum dritten Mal Mutter. Dabei erblickte ihr kleiner Sonnenschein viel zu früh das Licht der Welt – dem Sprössling geht es jedoch prächtig! Doch der britischen Sängerin hingegen nicht: Wie die Musikerin jetzt verraten hat, kullern bei ihr nämlich mehrfach täglich die Tränen!

Stacey ist im Mutterglück und widmet sich gerade voll und ganz ihrem neugeborenen Söhnchen. Doch ihre Aufgabe bringt auch einige Herausforderungen mit sich. Aufgrund der Hormonumstellungen nach der Geburt leiden viele Frauen an Stimmungsschwankungen. Auch die Sängerin macht daraus kein Geheimnis und sprach mit ihrem Fans ganz offen darüber. In einem Instagram-Post verriet die Beauty, womit sie momentan unter anderem zu kämpfen hat: "Probleme beim Stillen plus kein Schlaf plus angeschwollene Brüste plus wunde Brustwarzen." Zweimal am Tag heule sie sich im Arm ihrer Mutter aus, während sie Schuld verspürt, nicht jede Sekunde genießen zu können. Doch mittlerweile hat Stacey die Situation akzeptiert und weiß nun mit ihrer Traurigkeit umzugehen.

"Ich habe meine Gefühle manchmal nicht unter Kontrolle und kann mich nicht dafür schuldig fühlen, traurige Momente zu haben", schreibt sie und hat eine wichtige Message an andere Mütter. "Denkt nie, dass ihr wegen dieser Gefühle nicht gut genug seid, ihr wart und seid es. Es ist okay, mal nicht okay zu sein", macht sie anderen Mut.

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon kurz nach der Geburt ihres Babys im Mai 2019

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon, "X-Factor"-Gewinnerin

Getty Images Stacey Solomon im März 2018

