Verfrühte Baby-Überraschung bei Stacey Solomon (29)! Seit Monaten lässt die einstige X-Factor-Kandidatin ihre Fans auf Social Media an ihrer Schwangerschaft teilhaben: Das dritte Kind vom dritten Mann erwartete die Sängerin voller Vorfreude und postete immer wieder süße Schnappschüsse, für die sie ihren kugelrunden Babybauch perfekt in Szene setzte – auf den müssen ihre Follower fortan verzichten, denn: Der jüngste Spross der Musikerin hat bereits das Licht der Welt erblickt!

Die Neuigkeit überbrachte ihr Partner und Baby-Vater Joe Swash am Donnerstagabend auf dem Instagram-Account der frischgebackenen Dreifach-Mami. "Heute Morgen, viel früher als geplant, wurde ich Zeuge davon, wie die Liebe meines Lebens neues Leben in diese Welt brachte. Wir sind überwältigt, überglücklich und ehrfürchtig vor dem, was uns erwartet", schrieb der stolze Papa. "Mami und Baby geht es gut und sie ruhen sich aus", lauteten seine emotionalen Zeilen weiter. Weitere Details zum kleinen Familienzuwachs gab es bislang noch nicht.

Bei Staceys Netz-Gemeinschaft bedankte er sich für die Liebe und die Unterstützung, die dem Paar in den vergangenen acht Monaten zugekommen sei. Außerdem kündigte er an, wie die kommende Zeit für die Familie aussehen wird. "Also ich werde die nächsten Tage und den Rest meines Lebens damit verbringen, mich mehr in diese beiden Menschen zu verlieben. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber heute habe ich das Unmögliche erlebt."

Getty Images Stacey Solomon, Sängerin

Getty Images Stacey Solomon und ihr Freund Joe Swash

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon, Sängerin

