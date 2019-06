Diese liebeshungrigen Singles versuchen, sich bei Bauer sucht Frau International zu verlieben! Bei der neuen Version der Kuppelshow sucht Inka Bause (50) nicht nur für Landwirte in Deutschland die große Liebe, sondern auch deutschstämmige Farmer im Ausland dürfen sich dieses Mal auf Hofbesucherinnen freuen. Jetzt steht endlich fest, welche Bauern in wenigen Tagen verkuppelt werden – und auch ihre Kandidatinnen sind bereits bekannt!

Bauer Freddy lebt mit seiner Familie seit 1998 in Ontario in Kanada. Wenn er sich nicht gerade um seine Kühe kümmert, fährt der 26-Jährige am liebsten Motorcross oder hört Countrymusik. In der Hofwoche bekommt er Besuch von gleich drei Damen: Die gelernte Bürokauffrau Francis (26), Dekorateurin Christin (28) und Jennika (28), die selbst in einem Milchkuhbetrieb arbeitet.

Bauer Stefan lebt in Namibia vom Maisanbau und ist bereits seit vier Jahren Single. Das soll sich jetzt ändern. "In Namibia ist es für mich schwer, deutsche Frauen zu finden, die zu mir passen. Mit meinen 32 Jahren möchte ich gerne eine Frau haben, mit der ich mein Leben teilen kann", erklärt er gegenüber RTL. Ihn wollen Svenja (27), Justine (30) und Larissa (26) in der Hofwoche unbedingt besser kennenlernen.

Bauer Tom pflanzt auf seiner Plantage in Costa Rica nicht nur Kaffee und Bananen an, er betreibt auch noch ein Hotel und baut eigene Möbel. Außerdem liebt er es, Klavier zu spielen und zu reiten. Bei diesen vielen Aktivitäten könnten ihm bald die 56-jährige Siglinde, die 55-jährige Gabriele und die 58-jährige Joyce während der Hofwoche zur Hand gehen.

Der naturverbundene Bauer Marco lebt erst seit 2006 in Chile. Dort betreibt er einen Privatpark, in dem ökologische Landwirtschaft und nachhaltige Forstwirtschaft betrieben wird. Obwohl er erst seit ein paar Monaten Single ist, sucht er jetzt im TV nach der Richtigen. Vielleicht findet er die ja unter seinen Hofbesucherinnen Vanessa (30), Sabrina (32) und Antonia (33).

In Südafrika baut Bauer Rüdiger Mais und Soja an und betreibt eine Viehzucht. In seiner Freizeit macht der 37-Jährige am liebsten Sport. Zu seinem großen Glück fehlt ihm nur noch die richtige Frau. "Weil ich gerne eine Familie haben, mich mit jemandem austauschen können und die Farm gemeinsam mit ihr führen möchte", erklärt er seine Teilnahme bei "Bauer sucht Frau International". In der Hofwoche wird Rüdiger seine Auserwählten Kira (32), Martha (37) und Sarah (41) besser kennenlernen.

Bauer Rainer lebt schon lange ganz alleine auf seiner Farm in Australien. Der 60-Jährige ist zwar hauptberuflich Autoschlosser, seine Ranch mit Pferden, Rindern und Schafen ist allerdings seine große Leidenschaft. Für ihn haben sich die 48-jährige Saskia aus NRW und die 52-jährige Michaela aus Schleswig-Holstein beworben.

TVNOW Bauer Freddy aus Kanada mit seinen Kandidatinnen Jennika, Christin und Francis

TVNOW Bauer Stefan aus Namibia zusammen mit den Kandidatinnen Larissa, Svenja und Justine

TVNOW Bauer Tom aus Costa Rica mit Gabriele, Siglinde und Joyce

TVNOW Bauer Marco aus Chile mit Antonia, Vanessa und Sabrina4

TVNOW Bauer Rüdiger aus Südafrika zusammen mit seinen Kandidatinnen Sarah, Kira und Martha

TVNOW / Christoph Dittrich Bauer Rüdiger aus Südafrika

RTL Rainer, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2019



