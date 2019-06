Hoffentlich passiert ihm das nicht noch einmal! Anfang Mai dieses Jahres überraschten Game of Thrones-Star Sophie Turner (23) und Jonas Brothers-Sänger Joe Jonas (29) alle mit ihrer Blitzhochzeit in Las Vegas. Diese landete dank Musiker DJ Diplo (40) im Netz. Jetzt offenbarte Sophie, dass er vorher fast eine andere geküsst hätte: Am Film-Set verwechselte er seine Verlobte mit ihrem Stunt-Double.

"In 'Game of Thrones' hatte ich ein Double, das mir so sehr ähnelte, dass alle wirklich zweimal hinsehen mussten. Joe wollte sie sogar einmal küssen, weil er dachte sie wäre ich!", erzählte die 23-Jährige in der australischen Radio-Show Nova's Smallzy's Surgery. Es sei wirklich verrückt gewesen, ergänzte sie. Sophie zitierte ihren Mann, der natürlich sofort klar stellte:"Tut mir leid, sorry, es ist nicht Sophie, das ist die falsche!"

Die lustige Verwechslung könnte sich sogar wiederholen. Die Schauspielerin wird nämlich auch in ihrem neuen Film "X-Men: Dark Phoenix" ein Stunt-Double für gefährliche Szenen haben. Darüber, dass ihr Liebster sie erneut vertauschen könne, mache sich die frisch gebackene Ehefrau aber keine Sorgen.

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im Mai 2019

Getty Images Sophie Turner und Joe Jonas in Paris

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner bei der Vanity Fair Oscar-Party 2019

