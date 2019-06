In nur fünf Wochen ist es schon soweit: Dann steht der errechnete Geburtstermin von Janni (28) und Peer Kusmagks (43) zweitem Kind an. Erst vor wenigen Wochen hatte das Traumpaar verkündet, dass es seine erste gemeinsame Tochter erwartet. Sohnemann Emil-Ocean (1) bekommt also schon bald ein kleines Geschwisterchen. Aber wie wird das Mini-Me der einstigen Adam sucht Eva-Stars wohl heißen? Darüber plaudern die beiden jetzt mit Promiflash!

"Seit gestern haben wir eigentlich einen Namen", gesteht Peer im Interview. Schon vor einigen Tagen hatten der Moderator und die Profi-Surferin eine engere Auswahl an Namen präsentiert: Nela-Lilou, Lola-Reef, Arielle, Ruby, Juli Sky und Jewel standen dort auf der Tafel. Ob es einer von ihnen wird? "Aktuell ist es tatsächlich ein Name, den wir noch gar nicht auf der Liste hatten", verneint Peer.

Allgemein fällt den Kusmagks die Wahl dieses Mal deutlich schwerer als damals bei Emil-Ocean. Trotzdem haben sich Janni und Peer jetzt eine Taktik überlegt: "Wir haben tatsächlich zwei Namen in der engeren Auswahl und werden dann einfach gucken, welcher Name besser passt, wenn die Kleine auf der Welt ist." Eines steht allerdings fest: Bei dem Namen wird es sich um einen besonderen handeln. "Also einfach ein ganz normaler Name würde sich komisch anfühlen", erklärt Janni.

Instagram / jannihonscheid Janni, Emil-Ocean und Peer Kusmagk

Instagram / jannihonscheid Emil-Ocean und Janni Kusmagk

Instagram / jannihonscheid Bestätigt Janni und Peer Kusmagk mit Emil-Ocean

