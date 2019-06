Sie leben ihre Liebe im Eiltempo: Erst vor rund einem Jahr hatten Nick Jonas (26) und Priyanka Chopra (36) ihr erstes Date – bereits im Dezember gaben sich der Sänger und die Schauspielerin dann gleich dreimal das Jawort. Seitdem wird der Bollywood-Schönheit immer wieder die gleiche Frage gestellt: Wann kommt endlich der erste gemeinsame Nachwuchs? Darauf hatte Priyanka jetzt eine emotionale Antwort parat.

In der aktuellen Ausgabe der InStyle, deren Cover die 36-Jährige ziert, öffnete sich Priyanka und sprach nicht nur über die Fake-Vorwürfe, die sie und ihr Mann sich immer wieder anhören müssen. Sie stellte auch klar, dass sie daran denke, Kinder zu bekommen. Allerdings warte sie noch auf den richtigen Zeitpunkt, um Mama zu werden – und lieferte den Grund dafür auch gleich mit: "Ich möchte, dass meine Existenz etwas bedeutet hat. Ich möchte, dass meine Kinder zurückschauen und sagen können: 'Yeah, das war meine Mutter.'"

Aber nicht nur Priyanka wünscht sich, wie sie bereits mehrfach betonte, ein Baby mit ihrem Liebsten – auch Nick ist bereit fürs Familienleben. "Ich will definitiv mal Vater sein. Das ist ein echter Traum", schwärmte er vor einigen Wochen in der Spotify-Show The Rewind with Guy Raz.

MEGA Priyanka Chopra und Nick Jonas bei ihrem Hochzeitsempfang

Anzeige

SUJIT JAISWAL/AFP/Getty Images Schauspielerin Priyanka Chopra Jonas, März 2019

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images Schauspielerin Priyanka Chopra und ihr Mann Nick Jonas beim Cannes Film Festival, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de