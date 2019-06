Ihr Söhnchen lernt jeden Tag etwas Neues dazu! Im Oktober wurden Josephine Welsch und ihr Freund Robert Dallmann zum ersten Mal Eltern. Seitdem gibt die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin auf ihren Social-Media-Kanälen regelmäßig Einblicke in ihren Mamaalltag und hält auf Fotos fest, welche Fortschritte ihr Spross macht. Ihre neuesten Pics zeigen nun: All zu lange scheint es nicht mehr zu dauern, bis ihr Sohn seine ersten Schritte macht!

Im Mai hat der kleine Mann einen ganz schönen Wachstumsschub durchgemacht und ist mittlerweile gar nicht mehr so klein. Neueste Instagram-Fotos der Blondine zeigen, dass er mit der Hilfe seiner Eltern sogar schon stehen kann. Und jetzt, da er bald die Welt mit seinen eigenen Füßen erkunden wird, war es für Josephine offenbar an der Zeit, ihrem Sohn weise Worte mit auf dem Weg zu geben: "Hey mein kleiner Mann, höre niemals auf die anderen. Niemand kann urteilen, ob du zu dick, zu dünn, zu klein, zu laut, zu verspielt bist." Denn ihr Sohn sei perfekt genau so, wie er ist – und vor allem gesund. Und das sei das Wichtigste, kommentierte die Mami ein sommerliches Foto von sich und ihrem kleinen Schatz in einem Schwimmring.

Auch in Sachen Ernährung läuft alles prima. Zwar stillt Josy noch immer, zusätzlich bekommt ihr Sohnemann seit einigen Wochen aber auch Brei und ist darauf mittlerweile sogar richtig scharf: "Mit dem Brei sind wir richtig gut dabei. Jetzt kann es gar nicht schnell genug gehen, dass der nächste Löffel kommt", hatte sie im Mai unter einem Foto geschrieben, dass Josy beim Stillen zeigt.

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch mit ihrem Sohn im März 2019

Instagram / josephine_welsch Robert Dallmann und Josephine Welsch mit ihrem Sohn

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch mit ihrem Sohn im Mai 2019

