Jetzt hat der Trennungsfluch wieder zugeschlagen! Rund ein Jahr lang war es eigentlich Khloe Kardashians (34) Beziehungsstatus, der bei Fans der Reality-Show Keeping up with the Kardashians im Fokus stand: Immerhin hatte Tristan Thompson (28) sie bereits während ihrer Schwangerschaft betrogen und auch seine zweite Chance versemmelt. Nach dem endgültigen Beziehungsaus zwischen True Thompsons (1) Eltern konnte Khloe vor allem auf ihre BFF Malika Haqq (36) zählen. Gerade spendet aber wohl die Blondine ihrer Freundin Trost, denn: Jetzt hat sich die Kardashian-Vertraute getrennt!

Zwei Jahre lang war die 36-Jährige mit dem Rapper O.T. Genasis zusammen. Ihr plötzliches Liebesaus hätte sie wiederum gar nicht sexier verkünden können: Auf ihrem Instagram-Account postete Malika einen heißen Schnappschuss, der sie in weißer Unterwäsche und einem transparenten Spitzenkleid zeigt. Die Message fasste sie in der Bildunterschrift mit einem einzigen Wort zusammen: "Single", erklärte der TV-Star. Manchmal sagt ein Bild eben mehr als tausend Worte – vor allem, wenn es ein so aufreizendes ist!

Was genau zu der Trennung zwischen Malika und dem 32-Jährigen führte, ist bisher nicht bekannt. Eingefleischten Kardashian-Fans war zuvor aber bereits aufgefallen, dass das Ex-Paar in letzter Zeit immer häufiger auf gemeinsame Bilder verzichtet hatte. O.T. Genasis hat das Liebesaus bisher in keiner Weise angesprochen.

Getty Images Khloe Kardashian und Malika Haqq

Instagram / malika Malika Haqq, TV-Star

Getty Images Malika Haqq und O.T. Genasis

