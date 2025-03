Rob Kardashian und Malika Haqq beichten Details ihrer Affäre

Robert Kardashian (37) und Malika Haqq (41) haben in Khloé Kardashians (40) Podcast "Khloé in Wonderland" über ihre kurze Romanze gesprochen und dabei einige überraschende Details enthüllt. Malika, die enge Freundin von Khloé, erzählte, dass der Flirt mit Rob einst als Scherz begann, als Khloé noch mit Lamar Odom (45) verheiratet war und Rob im Gästezimmer ihres Hauses lebte. "Es sollte dich ein bisschen ärgern", gab Malika mit einem Lachen zu. Rob widersprach jedoch und betonte in einem Telefonat während der Podcast-Aufnahme: "Es war kein Scherz. Es war sehr leidenschaftlich und großartig." Der Reality-TV-Star und die Schauspielerin erinnerten sich offen an ihre Zeit miteinander, die eine Mischung aus Spaß und Leidenschaft gewesen sei.

Khloé gab sich in der Diskussion schlagfertig und meinte, dass ihr Bruder und ihre beste Freundin damals hinter ihrem Rücken gehandelt hätten. Malika sah das jedoch anders und erklärte, Khloé sei zu dem Zeitpunkt auf einem Roadtrip gewesen. Malika beschrieb ihre Verbindung mit Rob als harmonisch, was sie auch ihrem gemeinsamen Sternzeichen – beide sind Fische – zuschrieb. Die Beziehung war zwar nur von kurzer Dauer, doch die beiden pflegen bis heute ein freundschaftliches Verhältnis. Rob und Malika, die beide mittlerweile Single und Eltern sind, scherzten über die Möglichkeit, es noch einmal miteinander zu versuchen. "Du würdest sterben", sagte Malika lachend zu Khloé, als diese auf die Idee zu sprechen kam.

Malika, die als jahrelange Vertraute der Kardashian-Familie bekannt ist, zeigte sich im Podcast auch offen über ihren Wunsch nach einem neuen Partner. Dating-Apps schloss sie jedoch kategorisch aus: "Ich muss jemanden persönlich treffen, um den Vibe zu spüren." Ihre Freundschaft zu Rob blieb trotz des kurzen Flirts intakt, was vielleicht auch mit ihrer engen Beziehung zu dessen Schwester Khloé zu tun hat. Khloés eigener Lebensweg spielte bereits während Malikas und Robs kurzer Liaison eine Rolle – etwa während ihrer Ehe mit Lamar Odom, mit dem sie von 2009 bis 2016 verheiratet war. Malika selbst blieb stets loyal an Khloés Seite und steht auch nach diesem ungewöhnlichen Kapitel fest zu ihrer berühmten Freundin.

Anzeige Anzeige

Instagram / robkardashianofficial Khloé Kardashian und Robert Kardashian

Anzeige Anzeige

Getty Images Malika Haqq im Dezember 2022

Anzeige Anzeige