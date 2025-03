So rührend gratuliert Malika Haqq ihrem Sohn zum Geburtstag

Malika Haqq (42), bekannt aus dem Film "ATL" und als enge Freundin von Khloé Kardashian (40), hat ihren Sohn Ace Flores anlässlich seines fünften Geburtstags mit einer süßen Geste überrascht. In einem emotionalen Moment, den sie auf Instagram mit ihren Fans teilte, las sie dem Jungen einen liebevollen Brief vor, den sie extra für ihn geschrieben hatte. "Morgen ist dein Geburtstag, und deshalb hat Mama dir einen Brief geschrieben", erklärte sie ihm vor dem Spiegel. Als sie dann begann, ihre Worte laut vorzutragen, wurde es für die beiden besonders berührend: Ace, anfangs noch mit einem Spielzeug beschäftigt, lauschte zunehmend aufmerksam, ließ sein Spielzeug fallen und wischte schließlich sogar die Tränen seiner Mutter weg.

In ihrer Botschaft erzählte Malika, wie stolz sie darauf sei, ihn jeden Tag mit Liebe zu erziehen und welche Freude sie daran habe, ihn beim Aufwachsen zu beobachten. Besonders das vierte Lebensjahr hob sie als unvergesslich hervor. "Ich habe dich in jedem Alter geliebt, aber das vierte war etwas Besonderes", erklärte sie und sprach über seine kleinen Gesten wie das Halten von Türen oder das Küssen ihrer Hand, die ihr Herz berührten. Sie schwärmte davon, wie sehr sie es genießt, seine Entwicklung zu sehen und dass es niemand gibt, den sie mehr liebt. Als sie den Brief mit einem herzlichen "Danke, dass du der beste Sohn bist, den ich mir wünschen könnte" beendete, umarmten sich die beiden liebevoll.

Ace, geboren im März 2020, ist Malikas ganzer Stolz. Bereits kurz nach seiner Geburt teilte sie erste Fotos ihres Sohnes auf Instagram und ließ ihre Fans an ihrem Glück teilhaben. Schon damals wurde ihre Verbundenheit zu ihm deutlich: Als frischgebackene Mutter schwärmte sie regelrecht von ihm. Die innige Beziehung zwischen den beiden zeigt sich auch jetzt immer wieder – sei es in gemeinsamen Momenten wie diesem oder durch die Art, wie Malika regelmäßig ihre Mutterschaft und die Meilensteine von Ace feiert. Ihre langjährige Freundschaft zu Khloé Kardashian, selbst Mutter, sorgt außerdem für ihren engen Austausch über das Elternsein.

Getty Images Malika Haqq in West Hollywood

Getty Images Khloe Kardashian und Malika Haqq bei einer Party in Los Angeles

