Bestätigt Malika Haqq hier etwa Khloé Kardashians Babyname?

Khloé Kardashian (38) begrüßte im Juli 2022 ein Geschwisterchen für True auf der Welt. Nachdem der Realitystar fast ein Jahr lang darauf gewartet hatte, der Welt den Namen ihres Sohnes mitzuteilen, verriet ein Insider Anfang des Monats wie der Kleine heißen soll. Die TV-Bekanntheit und Tristan Thompson (32) sollen sich auf den Namen Tatum Robert Thompson geeinigt haben. Bestätigt wurde der Name allerdings nie. Hat nun Khloés beste Freundin Malika Haqq (40) den Babynamen aus dem Sack gelassen?

Die Kardashian-Beauty hatte am Freitag zwei Bilder auf Instagram gepostet, wo sie ihren Jüngsten auf dem Arm hat. Unter dem Beitrag kommentierte Malika: "Go Tate!". Daraufhin regte sie die Diskussionen der Fans an. "Hat sie da etwa gerade den Babynamen gedroppt?", schreibt eine Person auf ihren Kommentar. Eine andere kommentiert: "Also heißt er wirklich Tatum!" Dabei vermuten sie auch, dass Malika den scheinbaren Namen aus Versehen verraten habe.

Khloé hatte zumindest den Tipp gegeben, dass der Name ihres Wonneproppens mit "T" beginne. In der ersten Folge der zweiten Staffel von "The Kardashians" hatte Kris ihr Handy gezückt und eine Reihe von T-Namen aufgelistet. "Tyler, Tucker, Tatum,...", hatte sie vorgeschlagen. Vielleicht gibt Khloé bald ein Statement dazu ab – immerhin wollte sie den Kleinen aus dem Rampenlicht raushalten, postet aber trotzdem immer häufiger Bilder

mit ihm.

Khloé Kardashian und ihr Baby

Khloé Kardashian und ihre Tochter True

Khloé Kardashian bei den CFDA Fashion Awards im November 2022

