BFF wird 40: Khloé Kardashian lässt die Korken knallen!

Khloé Kardashian (38) hat einen glamourösen Abend hinter sich! Durch die Serie Keeping up with the Kardashians wurde der Reality-TV-Star 2007 einem breiten Publikum bekannt – in der Folge entwickelten sich die Unternehmerin und ihre berühmte Familie zu absoluten A-Promis. Khloés beste Freundin Malika Haqq (40) kennen echte Fans schon seit Beginn – die war nämlich von vorneherein in der Serie mit dabei. Nun wurde Malika 40 – diesen Anlass feierten sie und Khloé ordentlich!

Auf Instagram teilte Khloé eine Reihe von Aufnahmen, auf denen sie mit den beiden Geburtstagskindern zu sehen ist – Malika und ihre Zwillingsschwester Khadijah Haqq McCray feierten gemeinsam ihren 40. Geburtstag. Scheint so, als wäre die Stimmung ziemlich ausgelassen gewesen: "Wir hatten eine Nacht...", schrieb Khloé zu den Fotos.

Offenbar war auch Khloés On-off-Partner Tristan Thompson (32) auf der Party eingeladen – Malika teilte nämlich ein Foto mit ihm. Das sorgte bei den Fans für Aufregung: "Was zur Hölle! Warum war Tristan da?", "Oh nein, ich glaube, Khloé ist wieder mit Tristan zusammen" oder "Hoffentlich hat Khloé ihn nicht zurückgenommen...", schrieben die empörten User.

Instagram / khloekardashian Malika Haqq und Khloé Kardashian

Instagram / khloekardashian Kim Kardashian, Malika Haqq, Khadijah Haqq McCray und Khloé Kardashian

Instagram / malika Tristan Thompson und Malika Haqq

