Malika Haqq (37) schwebt im siebten Mama-Himmel! Die beste Freundin von Reality-TV-Star Khloé Kardashian (35) brachte Mitte März einen gesunden Jungen zur Welt. Eine Woche nach der Geburt teilte die Beauty bereits das erste Foto von ihrem Spross. Jetzt gab es auch endlich den ersten gemeinsamen Schnappschuss von Mutter und Sohn – und der zeigt: Malika ist ganz vernarrt in ihren kleinen Ace.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 37-Jährige ein Foto, auf dem sie ihr Baby in den Armen hält. Dabei ist sie offenbar so hingerissen, dass sie nicht in die Kamera schaut, sondern in das Gesicht ihres Söhnchens. Ganz nebenbei zeigt Malika auf dem Bild auch erstmals ihren After-Baby-Body. Es ist immer noch ein kleines Bäuchlein zu erkennen, aber die Wölbung ist seit der Entbindung ganz deutlich zurückgegangen.

Aber nicht nur Mailka schmilzt beim Anblick von Klein-Ace dahin, auch zahlreiche Follower sind hingerissen – unter anderem Sängerin Christina Milian (38), die im Januar selbst Mutter geworden ist. "Diese süßen Haare", kommentierte sie den Beitrag und fügte noch eine Reihe Herzchen-Augen-Emojis hinzu.

Getty Images Khloe Kardashian und Malika Haqq bei einer Party in Los Angeles

Instagram / malika Malika Haqqs Baby Ace Flores

Instagram / christinamilian Christina Milian, Schauspielerin



