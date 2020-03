Malika Haqq (37) zeigt zum ersten Mal ihren Nachwuchs! Zu Beginn der Woche verkündete Khloe Kardashians (35) beste Freundin, dass sie ihr erstes Kind zur Welt gebracht hat. Der kleine Mann heißt Ace Flores und ist schon jetzt der ganze Stolz seiner glücklichen Mutter. Während diese bisher aber nur ein Bild seiner Mini-Hand gepostet hat, erfreut sie ihre Fans jetzt mit einem ersten richtigen Blick auf ihren Sohn: Malika teilt ein zuckersüßes Foto ihres Lieblings.

"Die beste Woche meines Lebens", schreibt die 37-Jährige auf ihrem Instagram-Account. Eingehüllt in eine kuschelige, weiße Felldecke guckt ihr Söhnchen auf dem zugehörigen Schnappschuss verdutzt in Richtung Kamera. Seine kleinen Hände sind ebenfalls in weißen Mini-Handschuhen versteckt, sodass Ace es wohlig warm haben dürfte. Ihre Community ist von dem Baby total entzückt und äußert in den Kommentaren Glückwünsche ohne Ende.

Auch der Kardashian-Clan ist von Ace mehr als begeistert und hatte schon in Malikas Geburtspost fleißig seine Freude ausgedrückt. "Mein wunderschöner, kleiner Neffe! Ace, wir haben auf dich gewartet", meinte beispielsweise Khloe und auch Kim (39), Kendall (24) und Kylie Jenner (22) gratulierten der frischgebackenen Mama.

Instagram / malika Malika Haqq und O.T. Genasis mit ihrem Baby Ace

Instagram / malika Malika Haqqs Baby Ace Flores

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, Dezember 2019



