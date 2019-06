Sie schwebt im absoluten Mama-Himmel! Bereits am 10. Juli vergangenen Jahres ist die erste gemeinsame Tochter von Cardi B (26) und ihrem Mann Offset (27) auf die Welt gekommen. Seitdem teilt die Rapperin immer wieder niedliche Schnappschüsse von ihrem Mini-Me. Einen Monat vor dem ersten Geburtstag ihres Sonnenscheins bewies die Musikerin jetzt, wie glücklich sie mit ihrem neuen Leben als Mutter ist: Cardi schwärmte voller Liebe von ihrer Kleinen!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 26-Jährige gleich zwei Schnappschüsse von ihrer kleinen Prinzessin – und konnte ihren Stolz einfach nicht mehr verbergen. “Mein Baby ist elf Monate alt und ich komme damit nicht klar. Was ist falsch mit mir? Ich bin den ganzen Tag so emotional”, schrieb Cardi zu dem ersten Pic, auf dem Kulture mit einer Sonnenbrille im Bett spielt. “Ich bin über alle Maßen verliebt in mein Kind. Danke, Offset”, erklärte sie begeistert. Die zweite Aufnahme von ihrem Mädchen, auf dem Kulture mit einem Hütchen auf einem Stuhl sitzt und die Beine übereinandergeschlagen hat, versah Cardi nur mit den Worten “Mein Baby Kulture” und Unmengen von Emojis.

Ob diese Baby-Offensive Cardis Fans wieder gütig stimmt? Zuletzt hatte die Sängerin nämlich für mächtig Trubel gesorgt. Der Grund: Sie musste erneut einen Gig wegen ihrer angeblichen Brust-OP und einer Fettabsaugung absagen.

Instagram / iamcardib Kulture Kiari Cephus

Instagram / iamcardib Kulture Kiari Cephus

Getty Images Cardi B bei einem Auftritt in Los Angeles

