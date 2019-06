Für ihre Tochter möchte Irina Shayk (33) nur nach vorne schauen! Nach monatelangen Krisengerüchten bestätigten das Model und Bradley Cooper (44) vor wenigen Tagen das Ende ihrer Beziehung. Die Trennung scheint endgültig zu sein, denn die russische Schönheit hat den Verlobungsring bereits abgelegt. Doch besonders schwer dürfte die aktuelle Situation für die gemeinsame Tochter Lea De Seine sein. Und genau deshalb steht die Zweijährige für ihre Mama jetzt an oberster Stelle!

Eine dem Paar nahestehende Quelle bestätigte gegenüber People "Irinas oberste Priorität ist ihre Tochter". Sie begleite Lea überall hin: ob in den Park, in den Unterricht oder zum Spielen – sie bete die Kleine einfach an, plauderte der Insider weiter aus. Allerdings muss die 33-Jährige auf Bradleys Unterstützung nicht verzichten: "Um Leas Willen verbringen sie immer wieder Zeit miteinander als Familie", erklärte ein weiterer Insider. Bradley sei ein toller Vater und immer sehr engagiert mit seiner Tochter.

Irina und Bradley verfolgten für ihren Spross die gleichen Ziele. "Sie wollen, dass sie ein normales Leben führt, von Freunden umgeben ist und beim Spielen aufblüht. Sie sind beide wunderbare Eltern", verriet die Quelle. Glaubt ihr, dass die beiden es schaffen werden, auch weiterhin für ihre Tochter ein gutes Team zu sein? Stimmt unten ab!

Splash News Irina Shayk und Bradley Cooper mit ihrer Tochter Lea

Anzeige

Actionpress/ Eaglepress Media Irina Shayk und Bradley Cooper mit ihrer Tochter Lea in New York, 2018

Anzeige

Actionpress/ Agence / Bestimage USA Irina Shayk mit ihrer Tochter Lea

Anzeige

Glaubt ihr, dass Irina und Bradley es schaffen, auch weiterhin für ihre Tochter zusammenzuhalten? Definitiv! Puh, das könnte schwer werden... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de