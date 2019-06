Für Keanu Reeves (54) noch längst kein Grund für einen Höhenflug! Der bodenständige Schauspieler erlebt gerade ein absolutes Hoch in seiner ohnehin schon einzigartigen Karriere: Sein Film "John Wick 3" eroberte die Kino-Charts im Sturm, seine Rolle in der Netflix-Produktion "Always Be My Maybe" wird von den Zuschauern gefeiert und seine Synchronstimme in "Toy Story 4" sorgt ebenfalls für Begeisterung. Darüber hinaus bemerkten aufmerksame Fans zuletzt, dass Keanu auf Fotos bewusst darauf verzichtet, Frauen an der Hüfte oder an der Schulter zu berühren – eine Angewohnheit, für die er zuletzt viel Lob erntete. Jetzt reagierte der Hollywood-Star selbst auf den aktuellen Hype um seine Person!

Das Magazin ET traf den 54-Jährigen am Dienstag auf der Premiere von "Toy Story 4" in Los Angeles – und sprach ihn auf den derzeitigen Rummel um seine Person an. "Es ist wirklich toll und besonders für mich", gab sich Keanu gewohnt bescheiden. Auch seine beruflichen Erfolge führt der Kanadier nicht nur auf sein eigenes Können zurück – im Gegenteil: "Ich hatte die Gelegenheit, mit wirklich tollen Leuten zusammenzuarbeiten und an wirklich coolen Projekten teilzunehmen", zeigte er sich dankbar.

Eine Erklärung für seine Entscheidung, den direkten Körperkontakt zu seinen weiblichen Fans und Kolleginnen auf Fotos zu meiden, gab Keanu derweil nicht ab. Seine Supporter haben allerdings ein paar ganz unterschiedliche Theorien dazu: Während die meisten überzeugt davon sind, dass er schlichtweg ein Gentleman sein möchte oder Angst vor Belästigungsvorwürfen hat, hatte ein User auf Twitter einen ganz anderen Erklärungsansatz. "Er ist Sternzeichen Jungfrau, da könnte er vielleicht eine leichte Keimphobie haben", stellte er in den Raum.

Instagram / dollyparton Dolly Parton und Keanu Reeves

Anzeige

Getty Images Keanu Reeves

Anzeige

Getty Images Keanu Reeves im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de