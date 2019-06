Diese Tänze entscheiden über Sieg oder Niederlage! Am Freitag geht die diesjährige Let's Dance-Staffel mit dem großen Finale zu Ende. Nur einer der drei verbliebenen Promi-Kandidaten Ella Endlich (34), Pascal Hens (39) und Benjamin Piwko (39) darf am Ende den Pokal in den Händen halten und sich fortan "Dancing Star 2019" nennen. Bevor der Sieger gekürt werden kann, müssen die Finalisten jedoch noch einmal richtig Gas geben: Sie müssen mit jeweils drei Tänzen überzeugen. Welche das sind, sei jetzt schon mal verraten!

Die letzte Runde verspricht einiges! Wie RTL nun bekannt gab, werden die verbliebenen Promis und ihre Profis einen Lieblingstanz, einen Jurytanz und einen Freestyle aufs Parkett zaubern. Benjamin und Isabel Edvardsson (36) wollen demnach mit einer Rumba zu "Shallow" von Bradley Cooper (44) und einem Cha Cha Cha zu "Cake by the Ocean" von DNCE überzeugen. Ein besonderes Highlight wird aber wohl ihre Freestyle-Performance zu dem Motto Game of Thrones.

Ella und Valentin Lusin (32) liefern ihre Lieblings-Choreo unterdessen in Form einer Samba zu "Taki Taki" von DJ Snake feat. Selena Gomez (26) ab, setzen den Jurytanz zu "The Lady Is a Tramp" von Frank Sinatra (✝82) um und wollen zudem mit einem von "Kill Bill" inspirierten Auftritt überzeugen. Heiß wird es bei Pascal und Ekaterina Leonova (32): Bei ihnen steht eine Salsa zu "Valio La Pena" sowie ein Tango zu "Por Una Cabeza" auf dem Plan. Ihr Freestyle wird sich unterdessen an den Animationsfilm "Madagascar" anlehnen. Doch damit nicht genug: Zusätzlich dürfen die Zuschauer auch auf einen Tanz der Profis sowie auf die Lieblingstänze der ausgeschiedenen Stars gespannt sein.

Alle Einzeltänze im Überblick:

Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson: Cha Cha Cha zu "Cake By the Ocean" von DNCE (Jurytanz), Rumba zu "Shallow" von Lady Gaga und Bradley Cooper (Lieblingstanz) sowie einen "Game Of Thrones"-Freestyle zu einem Medley

Ella Endlich und Valentin Lusin: Quickstep zu "The Lady Is A Tramp" von Frank Sinatra (Jurytanz), Samba zu "Taki Taki" von DJ Snake feat. Selena Gomez (Lieblingstanz) sowie einen "Kill Bill"-Freestyle zu einem Medley

Pascal Hens und Ekaterina Leonova: Tango zu "Por Una Cabeza" von Carlos Gardel (Jurytanz), eine Salsa zu "Valio La Pena" von Marc Anthony (Lieblingstanz) sowie einen "Madagascar"-Freestyle zu einem Medley

