Heute Abend geht es um die Wurst! Hinter Ella Endlich (34), Benjamin Piwko (39) und Pascal Hens (39) liegt eine anstrengende und nervenaufreibende Trainingswoche – sie stehen in wenigen Stunden im großen Finale von Let's Dance und wollen natürlich alle den legendären Siegerpokal mit nach Hause nehmen. Doch welcher Finalist hat das Zeug zum "Dancing Star 2019"? Promiflash hat bei den Profitänzern der Show nachgehakt.

Robert Beitsch (27) muss es als Produzent der Bühnenshow "Souldance" und als "Let's Dance"-Coach wissen: Wer wird das Finale rocken und für wen wird der Traum vom Sieg platzen? "Alle Finalisten haben einen geilen Job gemacht, aber ich feiere Ella und Valentin total, weil Ella einfach wie eine Profitänzerin tanzt. Es sieht bei ihr so aus, wie es im Turniertanz aussehen soll", schwärmte der 27-Jährige im Interview mit Promiflash. Er sei immer wieder aufs Neue von den Performances der Sängerin und ihres Tanzpartners Valentin Lusin (32) geflasht und deshalb stünde den beiden der Sieg definitiv zu.

Zwar ist Vadim Garbuzov (32) in diesem Jahr nicht als Trainier mit dabei, dennoch hat er die aktuelle Staffel mitverfolgt und teilt Roberts Meinung. "Ella und Valentin sind auf der Tanzebene auf einem ganz anderen Level als die anderen Paare. Ella ist einfach ein Supertalent", stellte er klar. Doch auch ein anderes Duo hat es dem Tänzer angetan, wie er verriet: "Atmosphärisch sind Isabel und Benjamin meine Favoriten. Die beiden haben so was Besonderes und so eine tolle Atmosphäre miteinander, die andere Paare nicht haben. Sie hat sogar seine Zeichensprache gelernt und die beiden strahlen einfach eine coole Energie aus."

