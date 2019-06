Harte Zeiten für Schauspielerin Jessica Biel (37): Die Ehefrau von Justin Timberlake (38) ist seit ihrer Darstellung der Mary Camden in Eine himmlische Familie eigentlich als echter Fan-Liebling bekannt, auch unter Ex-Kollegen ist sie beliebt. Doch ihre jüngsten Aktivitäten veranlassen einige ihrer Fans dazu, sie als Person und vor allem als Mutter im Netz zu kritisieren. Ist Jessica etwa gegen die Impfung von Kindern? Dies interpretieren einige Follower in diverse Social-Media-Posts hinein.

Die Seriendarstellerin hatte sich am Mittwoch mit Anwalt und Umweltaktivist Robert (65) F. Kennedy Jr. getroffen, der bekennender Gegner von Kinder-Impfungen ist. Der Jurist veröffentlichte einen Instagram-Schnappschuss des Meetings und dankte der brünetten Beauty in der zugehörigen Bildunterschrift für den produktiven Tag und die gute Zusammenarbeit. Auf Facebook sah man sie außerdem mit dem republikanischen Abgeordneten Devin Matthis, der sich ebenfalls gegen Impfungen von Kindern ausspricht. Das gemeinsame Foto kommentierte er mit: "Es war großartig, Jessica Biel heute Nachmittag in der Hauptstadt zu sehen. Es ist super, solche tollen Partner und Unterstützer für Kinderrechte wie sie zur Seite zu haben. Der Kampf muss weitergehen."

Aus diesen beiden Social-Media-Beiträgen folgern nun einige User, dass Jessica ebenfalls gegen Kinder-Impfungen ist. Unter besagten Bildern hagelt es deswegen sehr viel Kritik am "Valentinstag"-Star. "Sie ist für die Tötung von ungeborenen, unschuldigen Kindern. Nicht gerade heldenhaft in meinen Augen", poltert eine Followerin auf Facebook. Eine weitere kritisiert: "Warum unterstützt du diesen Anti-Impfwahnsinn? Schäm dich!" Jessica selbst hat sich bis dato noch nicht dazu geäußert.

Instagram / robertfkennedyjr Jessica Biel und Robert F. Kennedy jr.

Facebook / Assemblyman Devon Mathis Devlon Mathis und Jessical Biel

Instagram / justintimberlake Silas Timberlake und Mama Jessica Biel in Paris, Juli 2018

Instagram / robertfkennedyjr Jessica Biel und Robert F. Kennedy jr. bei einem Meeting 2019

