Könnte es bald weitere Folgen von Game of Thrones geben? Vor wenigen Wochen lief endlich das lang ersehnte Finale der Fantasyserie über die Bildschirme. Von dem unerwarteten Ausgang der Show waren allerdings nicht alle Fans begeistert. Im Netz gibt es mittlerweile etliche alternative Enden – und viele Fans fordern sogar, die letzte Staffel komplett neu zu drehen. Einer der Serienstars hat allerdings eine ganz andere Idee, wie die Zukunft von "Game of Thrones" aussehen könnte: Nikolaj Coster-Waldau (48) wünscht sich ein Spin-Off über Arya!

Achtung, Spoiler!

Für Nikolajs Charakter Jamie Lannister ist der Zug für eine Fortsetzung bereits abgefahren. Der Bruder der Königin stirbt am Ende in den Trümmern von Königsmund. Der Schauspieler würde aber gerne sehen, was mit Arya (gespielt von Maisie Williams, 22) nach dem Finale passiert. Immerhin bricht die Stark-Tochter am Schluss auf, um einen unbekannten Kontinent zu erkunden – also in jedem Fall genug Potenzial für neue Abenteuer. In einem Instagram-Video rief Nikolaj seine Follower dazu auf, sich genau dafür stark zu machen: "Wie wäre es mit einer Fortsetzung? Mit Arya? Wie wäre es, ich sag einfach mal, mit einer Petition? Eine Online-Petition an HBO, dass sie eine Fortsetzung mit Arya Stark machen."

Zumindest bei seinen Followern hatte der 48-Jährige mit diesem Vorschlag schon mal Erfolg. Innerhalb weniger Stunden haben sich Hunderte Fans in gleich mehreren Petitionen für eine neue "Game of Thrones"-Serie eingesetzt. Ob der Sender sich davon aber tatsächlich beeinflussen lässt, ist allerdings fraglich. Immerhin sind bereits mehrere Prequels zu der Hit-Show in Planung – von einem Arya-Spin-Off war dabei allerdings noch nie die Rede.

