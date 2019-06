Fans von Simone können aufatmen! Die diesjährige Germany's next Topmodel-Gewinnerin hatte sich nach ihrem Sieg am 23. Mai komplett zurückgezogen. Während die anderen beiden Finalistinnen Sayana und Cäcilia von einem Event zum nächsten hüpften, postete Simi nur hier und da ein paar Worte und alte Bilder. Und das aus gutem Grund: Der Lockenkopf lag krank im Bett. Jetzt gab das Model seinen Fans endlich ein positives Gesundheitsupdate!

Auf Instagram versüßte Simone ihren Fans den Tag, indem sie sich endlich mal wieder mit guten Nachrichten und einem fitten Pic zurückmeldete. Darauf strahlt die TV-Beauty in Sportklamotten happy in die Kamera und zeigt ihren Daumen nach oben. "Leider war ich in der letzten Zeit sehr stark gesundheitlich angeschlagen. Ich bin froh, dass sich mein Körper erholt hat", offenbarte die Laufstegschönheit superglücklich in der Bildunterschrift.

Doch Simone ist nicht alleine auf dem Schnappschuss. Neben der Blondine steht ein durchtrainierter Kerl, ebenfalls in Sportklamotten. Dabei handelt es sich um Personaltrainer Artur Becker. Mit ihm hat Simi scheinbar einiges vor. Die beiden drehen für den YouTube-Channel des Sonnenscheins ein Fitnessprogramm. "Bald folgen Details. Ich bekomme meine Form zurück", kündigte die ehemalige Leichtathletin an.

Getty Images Simone im GNTM-Finale 2019

