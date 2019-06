Oliver Pocher (41) schwebt bald erneut im Vaterglück! Der Comedian und seine Partnerin Amira M. Aly erwarten Ende des Jahres ihr erstes gemeinsames Kind. Darüber könnte der diesjährige Let's Dance-Teilnehmer sicher kaum glücklicher sein – nun sprach er zum ersten Mal ganz offen über seine Vaterfreuden. Doch wie sieht es mit dem Namen des zukünftigen Erdenbürgers aus? Oli verriet im Promiflash-Gespräch den Stand der Dinge!

Im Interview beim Release des neuen Coca Cola Energydrinks sprach der Komiker gewohnt ironisch über seine diesbezüglichen Pläne: "Ich würde auch das Kind versponsern, also die Namensrechte verkaufen. Das finde ich ja auch gut. Das macht man ja beim Fußball. Wenn es dann der HDI-Oli oder die O.B.-Petra wird oder so. Das ist ja auch gut. Das ist ein neuer Trend. Da haben ja alle etwas von." Allerdings müsse man aufpassen, dass es das Unternehmen dann noch lange genug gibt – damit die im Namen des Kindes enthaltene Marke auch im Alter noch erkennbar sei. "Amazon oder so. Wenn es pünktlich kommt, dann heißt es Amazon Prime", witzelte der Hannoveraner weiter.

Da das Geschlecht des Kindes noch nicht bekannt sei, hätten er und Amira sich aber überhaupt noch nicht festgelegt. "Da müssen wir jetzt noch mal abwarten, was es dann final wird. Aber da ist alles dabei von A wie Adolf bis Z wie Zeppelin oder auch Heidi, einfach nur Wendler – das geht ja auch", scherzte Oli. Sie hätten so viele ausgefallen Ideen, dass sie sich gerne weiterhin inspirieren lassen würden.

ActionPress Oliver Pocher und Amira M- Aly auf einem "Coca Cola"-Event in Hamburg

ActionPress / Christopher Tamcke / Future Imag Oliver Pocher und Amira Aly im Juni 2019 in Hamburg

Getty Images Oliver Pocher im August 2016

