Jennifer Frankhauser (26) ist total verzweifelt! Vor gut einem Jahr war die Dschungelkönigin 2018 noch ganz happy über ihren Diät-Erfolg. Mit regelmäßigem Sport und gesunder Ernährung hatte die Halbschwester von Daniela Katzenberger (32) einige Kilos abgespeckt – und das, obwohl sie unter einer Schilddrüsenunterfunktion leidet. Zwar konnte die Blondine ihr Gewicht halten, aber weitere Abnehmerfolge blieben aus und das aus einem bestimmten Grund: Jenny wurde nun mit einer weiteren Erkrankung konfrontiert.

Auf Instagram erklärte die Sängerin ihren Fans jetzt ganz ehrlich: Sie leidet an einem Lipödem. Erst am vergangenen Mittwoch bekam die Beauty die Diagnose und somit sei auch klar, warum sie an ihren Beinen nicht weiter abgenommen hat. Schuld ist eine Störung des Fettgewebes: "Ich hatte nicht nur das Gefühl, dass sich an meinen Beinen überhaupt nichts tut, nein, es wurde sogar irgendwie schlimmer. An eine Krankheit habe ich da aber wirklich nicht gedacht."

Sogar die mit dem Lipödem verbundenen Schmerzen habe sich Jenny schön geredet: "Das ist bestimmt nur Muskelkater vom Training", habe sie sich immer wieder gesagt. Nun, wo sie Gewissheit hat, schwirren dem Reality-Star Tausende Fragen im Kopf herum: "Sport und eiweißreiche Ernährung machen es noch schlimmer? Eine unheilbare Krankheit, die nur schlimmer wird? Die Lösung? Lebenslang Kompressionsstrümpfe und Lymphdrainagen oder doch eine OP und hilft das überhaupt?" Die Powerfrau gibt ganz öffentlich zu, ratlos zu sein.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im Juni 2019

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Mai 2019

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Musikerin

