Jenny Frankhauser (25) und der Kampf gegen die überschüssigen Pfunde – es ist eine Neverending-Story! Eigentlich sollte ihre diesjährige Teilnahme am Dschungelcamp der Schlagersängerin zur Traumfigur verhelfen, doch auch diese Rechnung ging nicht auf. Zwar ergatterte Jenny die heiß begehrte Buschkrone, futterte nach ihrer Zeit in Down Under aber wie ein Mähdrescher. Mit dem Abnehmen soll es aber aus einem anderen Grund nur langsam vorangehen: Die Schilddrüse ist schuld!

Das plauderte Jenny kürzlich in ihrer Instagram-Story aus: "Ich habe eine ganz starke Schilddrüsenunterfunktion, also mein Stoffwechsel ist eh ein bisschen im Eimer. Kann auch an den Hardcore-Diäten liegen, die ich gemacht habe." Um endlich ihr Wunschgewicht von 60 Kilo zu erreichen, habe Jenny schließlich schon so einiges ausprobiert. "Ich habe schon sämtliche Diäten durch. Ich habe Hardcore-Diäten gemacht, ich habe nichts gegessen, ich habe gehungert", offenbarte das TV-Sternchen. Auf Dauer etwas gebracht, habe jedoch nichts davon!

Stattdessen setze Jenny nun auf die gesunde Variante mit gesunder Ernährung und Bewegung – und verbucht tatsächlich bereits erste Erfolge! "Ich bin circa 1,60 Meter groß und wiege aktuell 67 Kilo. Ich habe in letzter Zeit drei Kilo abgenommen", verkündete die amtierende IBES-Königin stolz. Mit den restlichen sieben Kilo wolle Jenny sich nun so viel Zeit lassen, wie sie eben braucht – und das ist wohl auch das Beste für den Körper!

RTL / Stefan Menne Jenny Frankhauser im Dschungelcamp 2018

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Dschungelkönigin 2018

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Reality-TV-Star

