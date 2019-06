Ella Endlich (34) hütet ein Namensgeheimnis! Mittlerweile kennt sie in Deutschland wohl so gut wie jeder: Ella ist nicht nur als Schlagersängerin erfolgreich, sondern erlangte auch durch ihren Platz in der DSDS-Jury 2018 weitere Bekanntheit. Mit der Teilnahme bei Let's Dance ging es in diesem Jahr weiter. Doch auch wenn zahlreiche Menschen Ella kennen, eines wissen wohl nur die wenigsten: Ella Endlich heißt eigentlich ganz anders!

Schon seit 1999 ist Ella im Showbusiness: Damals schmetterte sie noch als Teenie-Star Junia ihre Songs wie "It's Funny" oder "My Guy". Wie man sieht: Die 34-Jährige war schon in jungen Jahren ein Fan von Künstlernamen! Geboren wurde sie 1984 eigentlich als Jacqueline Zebisch in Weimar. Als "Ella Endlich" wurde sie erst 2009 berühmt – durch ihren Hit "Küss mich, halt mich, lieb mich", der deutsche Soundtrack zu "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel".

Wie Ella auf den Namen kam? Beim Nachnamen dürfte das eindeutig sein: Ihr Vater ist der Komponist und Produzent Norbert Endlich. Beim Vornamen wird es dann etwas komplizierter: "Ella setzt sich aus den Namen Eleonore und Hella zusammen. Das sind die Cousinen meiner Großmutter", erklärte sie einst gegenüber Meine Melodie. "Ich interessiere mich sehr für die Familien- und Zeitgeschichte. Und als ich auf der Suche nach einem Künstlernamen war, fühlte es sich richtig an, da anzuknüpfen."

Getty Images Ella Endlich bei "Let's Dance 2019"

Arcpic / ActionPress Ella Endlich als "Junia" im Jahr 1999

Instagram / ella.endlich.official Ella Endlich, Sängerin

