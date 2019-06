Tolle Neuigkeiten für alle Wollny-Fans! In ihrem Partner Peter Heck (26) hat Sarafina Wollny (24) bereits vor über acht Jahren ihren Mann fürs Leben gefunden. Seit 2012 sind die Turteltauben sogar schon verlobt – mit der Hochzeit wollte sich das junge Paar zunächst aber noch etwas Zeit lassen. Doch nun ist es bald so weit: In diesem Jahr werden die beiden den Bund der Ehe eingehen! Es kommt sogar noch besser: Wie Sarafina jetzt bestätigte, werden ihre Supporter das gesamte Spektakel mitverfolgen können!

In ihrer Instagram-Story beantwortete die Braut in spe einige Fan-Fragen zu ihrer anstehenden Heirat. Ein neugieriger Abonnent wollte beispielsweise wissen: "Wird eure Hochzeit ausgestrahlt?" – was Sarafina schlicht mit "Ja!" beantwortete. Somit dürfen die Zuschauer der Reality-Sendung Die Wollnys sich wohl auf eine besonders emotionale Episode freuen! Ein weiterer Follower erkundigte sich zudem, ob die 24-Jährige Peters Nachnamen annehmen wird. Dieses Geheimnis wollte Silvia Wollnys (54) Tochter aber noch nicht preisgeben. "Lasst euch überraschen", riet sie den Neugierigen stattdessen.

Wann genau Sarafina und ihr Peter vor den Traualtar treten werden, ist bisher nicht bekannt – da das Brautpaar kürzlich verriet, dass die letzten Vorbereitungen bereits auf Hochtouren laufen, dürfte es aber nicht mehr allzu lange dauern. Was denkt ihr, heiraten die zwei noch diesen Sommer? Stimmt ab!

Instagram / sarafina_wollny Peter Heck und Sarafina Wollny im März 2019

Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie, RTL II Sarafina Wollny

Cinamon Red/WENN.com Peter Heck und Sarafina Wollny beim Echo 2017

