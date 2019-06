Geht es noch romantischer? Am vergangenen Freitag erschien das neue Jonas Brothers-Album "Happiness Begins" und die Songs dürften nicht nur bei den Fans für Herzrasen sorgen – sondern auch bei den Liebsten der drei Jungs! Nachdem Joe (29) bereits offenbart hatte, dass das Lied "Hesitate" für seine Ehefrau Sophie (23) bestimmt sei, legte jetzt auch sein Bruder Nick (26) nach: In "I Believe" besingt er die Beziehung zu seiner Gattin Priyanka Chopra Jonas (36)!

In "I Believe" hat Nick nicht nur seine Gefühle für seine Frau aufs Papier gebracht – der Sänger nimmt auch den Hatern den Wind aus den Segeln, die ihre Wirbelwind-Romanze kritisiert hatten. "Also, nenn' mich verrückt. Und die Leute sagen, dass wir es zu schnell angehen. Aber ich habe gewartet und das aus einem Grund. Ich kann nicht umkehren", heißt es unter anderem. Wie Hollywood Life berichtet, ist der Song für Nick mehr als einfach nur irgendein Lied – er ist ein "Liebesbrief an meine Frau", wie der 26-Jährige in einer Editor-Note bei Apple Music geschrieben haben soll. Joe soll sogar noch ergänzt haben: "Wir haben den Song oft bei Nicks Junggesellenabschied gehört. Er klingt am Strand sogar noch besser."

Im Mai vergangenen Jahres hatten Nick und Priyanka ihr erstes Date – dann ging alles ganz schnell. Nach der Verlobung im August gaben sie sich im Dezember gleich dreimal das Jawort.

Instagram / priyankachopra Priyanka und Nick Jonas

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas

