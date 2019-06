Hat Khloe Kardashian (34) es etwa ein wenig zu gut mit dem Spray Tan gemeint? Die Reality-TV-Darstellerin ist allgemein dafür bekannt, bei ihrem Äußeren gerne mal nachzuhelfen: Schon seit Jahren steht das Gerücht im Raum, die 34-Jährige habe sich ihren Hintern aufpolstern lassen. Zuletzt hieß es außerdem, die Mama der kleinen True Thompson (1) habe den Schönheitschirurgen auch an ihre Nase gelassen. Nun sorgte sie jedoch mit einer anderen Behandlung für Häme: In einem neuen Video präsentiert sich Khloe übertrieben gebräunt!

Auf YouTube ist die Blondine in einem aktuellen Video von Kylie Jenner (21) zu sehen, in dem sie ihrer Halbschwester einige pikante Fragen beantwortet. Für die Fans stehen bei dem Clip allerdings nicht Khloes Aussagen im Fokus – sondern ihre Hautfarbe: "Ich liebe Khloe, aber ihre Bräune..." und "Fällt das nur mir auf oder ist Khloe in diesem Video orange?", spotten die Follower im Netz. Ein anderer lieferte eine alternative Antwort auf eine von Kylies Fragen: "'Was ist dein Beauty Secret?' – 'Auszusehen wie die Erdkruste!'", scherzte er.

Doch auch die Nase der Unternehmerin gab den Nutzern Anlass zum Nörgeln: In den Kommentaren warfen sie erneut mit OP-Spekulationen um sich – zu Recht? Von der Seite betrachtet wirkt Khloes Nase jedenfalls deutlich zierlicher und kleiner als auf älteren Bildern.

Getty Images Khloe Kardashian, Reality-Star

YouTube / Kylie Jenner Khloe Kardashian

Getty Images Khloe Kardashian, Reality-Star

