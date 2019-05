Wilde OP-Spekulationen um Khloe Kardashian (34)! Bereits seit vielen Jahren bestreitet die Reality-Queen, sich einer Nasenoperation unterzogen zu haben – auch wenn ihr Näschen heute um einiges schmaler wirkt als noch zu Beginn ihrer Karriere. Aktuelle Fotos der Single-Mutter brachten diese Gerüchteküche aber nun erneut zum Brodeln. Die Fans der Designerin sind sich deswegen sicher: Khloe hat sich wieder unters Messer gelegt!

Der Grund für die hitzige Netz-Diskussion: Khloes Auftritt in Laura Wassers (50) Podcast "Divorce Sucks!". Aufnahmen des Interviews hatten im Netz die Runde gemacht – und auf denen könnte man die Nase der 34-Jährigen beinahe mit der ihrer Mutter Kris Jenner (63) verwechseln. "Was in Kris Jenners Namen ist mit Khloes Nase passiert? Mädchen, du brauchst nicht noch mehr Schönheitsoperationen", urteilte ein Twitter-User zu dem Bild des besagten Podcast-Talks. Auch unter Khloes Instagram-Schnappschüssen entbrannte ein Schlagabtausch zwischen ihren Followern. Während einige Fans ihr Idol verteidigten, fanden andere klare Worte für ihre veränderte Nase. “Was zur Hölle ist mit deiner Nase passiert, Schwester?” und “Was hast du mit deiner Nase gemacht?”, fragten beispielsweise zwei Nutzer.

Khloe ließ die ganzen Fragen um ihre vermeintlich veränderte Nase nicht unkommentiert. Sie gab laut Daily Mail auf ihrem Social-Media-Kanal zu, bereits länger über einen Beauty-Eingriff nachzudenken: "Eines Tages, glaube ich, werde ich sie mir machen lassen, weil ich jeden Tag darüber nachdenke. Aber ich bin noch zu ängstlich, also dreht sich im Moment alles nur ums Contouring."

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, TV-Star

Getty Images Khloe Kardashian, Geschäftsfrau

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, Reality-Star

