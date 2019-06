Jetzt teilen sie ihr Glück mit der Welt! Schon seit dem Sommer 2018 halten sich die Gerüchte hartnäckig: Bei Cara Delevingne (26) und Ashley Benson (29) soll es mächtig gefunkt haben! Seither erwischte man die zwei zwar immer wieder ganz vertraut miteinander, so richtig dazu äußern wollten sich die beiden aber nicht. Bis jetzt: Das Model ließ die Katze nun mit einem Social-Media-Posting aus dem Sack, dass ganz eindeutig zeigt: Sie und die schöne Schauspielerin sind echt ein Paar!

Auf Instagram teilte Cara nun einen Clip, der absolut keinen Zweifel an der Beziehung der beiden lässt! Darin zu sehen: Die 26-Jährige fasst zärtlich an Ashleys Kinn und zieht ihren Kopf zu sich, dann küssen sich die Ladys. Mit dem Hashtag "#Pride" spielt Cara dazu auf den momentanen "Pride Month" an, der auf Belange und Projekte der LGBTQI-Community besonders aufmerksam machen soll. Ashley selbst reagierte auch schon auf die öffentliche Liebesbekundung: In den Kommentaren hinterließ sie drei Herz-Emojis.

Erst kürzlich mussten sich Ashley und Cara auf Instagram gegen homophobe Hater zur Wehr setzen, die der Pretty Little Liars-Darstellerin unterstellten, dass sie nicht lesbisch sei und einfach einen ordentlichen Mann an ihrer Seite bräuchte. "Wenn du ein Problem mit der wahren Liebe hast, dann komm her und sag mir diesen Scheiß ins Gesicht", antwortete Freundin Cara daraufhin.

Splash News Cara Delevingne und Ashley Benson bei der Balmain Fashion Show

MEGA Ashley Benson und Cara Delevingne

Instagram / sweetbabyjamie Cara Delevingne und Ashley Benson in Paris

