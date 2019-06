George Clooney (58) hat selbst für einen Hollywoodstar ziemlich spektakuläre Doppeldates. Der Oscar-Preisträger ist bekannt für die berühmte Schar an Kumpels, darunter auch Brad Pitt (55) und Matt Damon (48). Seit der Heirat mit Amal (41) ist Georges Freundeskreis aber noch exklusiver geworden: Er und die berühmte Menschenrechtsanwältin waren 2018 zu Gast bei der Hochzeit von Prinz Harry (34) und seiner Meghan (37). Die beiden Paare sehen sich aber nicht nur bei großen Anlässen: Sie treffen sich regelmäßig zu viert!

In einem Interview mit Daily Mail geriet George ein wenig über seine Freundschaft mit den beiden Royals ins Schwärmen: "Sie sind einfach wirklich nette, freundliche Menschen, ein sehr liebevolles Paar und sie werden großartige Eltern werden", meinte er. Laut dem Hollywood-Beau pflegen er und Amal eine enge Beziehung zu Harry und Meghan und treffen sich häufig zum Abendessen. Vor allem der nahe Wohnort helfe ihnen bei dieser speziellen Celebrity-Freundschaft. "Wir leben nicht weit weg voneinander", verriet George. Er und seine Frau haben einen Landsitz im englischen Sonning und befinden sich damit nur rund eine halbe Stunde von Schloss Windsor entfernt.

Doch nicht nur die räumliche Nähe verbindet den 58-Jährigen mit seinen Royal-Freunden, sondern auch ein ganz besonderer Tag im Jahr: So feiert nicht nur der "Ocean's Eleven"-Darsteller am 6. Mai sein Wiegenfest. Auch Archie Harrison, der erste Sohn von Harry und Meghan, erblickte an diesem Tag das Licht der Welt.

