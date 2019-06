Was für ein spannendes Duell bei Schlag den Star! Am Samstagabend trafen Felix Neureuther (35) und Christoph Kramer (28) aufeinander und durften in einer weiteren Ausgabe des beliebten Schlag den Raab-Ablegers zu einem sportlichen Wettkampf antreten. Dabei machten es die beiden Sportsgrößen spannend bis zum Schluss. Während sich Felix in den ersten Spielen einen Vorsprung sichern konnte, kämpfte sich Christoph erst etwas später heran – hatte aber schlussendlich gegen Felix keine Chance!

Gleich zu Beginn konnte sich Felix gegen seinen Konkurrenten durchsetzen und überzeugte bei Spielen wie beispielsweise Promis an Kinderbildern erraten. Zwar konnte der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach im Mittelteil zu seinem Gegenspieler aufschließen, musste sich aber am Ende geschlagen geben. Nach höchstmöglichen 15 Runden und einer spannenden letzten Partie hatte Felix den Sieg dann in der Tasche – und freute sich wie Bolle.

Dass sich der Skilangläufer so gut gegen Christoph schlagen würde, hatten die meisten Fans schon erwartet. In einer Promiflash-Umfrage hatten vor Start der Sendung beinahe 70 Prozent deutlich prognostiziert, dass Felix gegen seinen Gegner gewinnen wird. Damit sollten sie am Ende Recht behalten.

© ProSieben Felix Neureuther und Christoph Kramer bei "Schlag den Star"

Getty Images Christoph Kramer im Mai 2014

© ProSieben/Steffen Z Wolff Felix Neureuther und Christoph Kramer

