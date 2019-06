Die Queen (93) ist in Feierlaune! Eigentlich jagt Queen Elizabeth II. von einem Termin zum anderen. Nur selten wird die Monarchin auf privaten Feiern gesichtet. Zuletzt kam sie ihrer royalen Pflicht bei der Trooping the Colour-Parade nach und winkte mit ihrer gesamten Familie den Untertanen vom Balkon des Buckingham Palastes zu. Diese Ehre gibt sich das britische Oberhaupt jährlich, um seinen Geburtstag öffentlich nachzufeiern. Nur wenige Tage später war die Queen aber nun in privater Birthday-Mission unterwegs.

Am vergangenen Donnerstag wurde die Monarchin laut People doch tatsächlich gesichtet, als sie den Royal Automobile Club in London verließ – und das ganz undercover. Grund für ihren Ausflug: Ihr langjähriger Freund Sir Jackie Stewart soll seinen 80. Geburtstag gefeiert haben. Dass sich die Queen dieses feierliche Mittagessen nicht entgehen ließ, ist aber wenig verwunderlich. Immerhin sollen sie und der 80-Jährige seit Jahrzehnten schon sehr eng miteinander befreundet sein.

Sir Jackie ist aber auch kein Unbekannter. Jahrelang war er als Formel-1-Rennfahrer in der Weltgeschichte unterwegs, hat sogar eine Biografie herausgebracht. Sein Autorenwerk wird durch die Worte von keiner Geringeren als Prinzessin Anne (68), der einzigen Tochter der Monarchin, eingeleitet. Die Frau des Motorsportlers ist sogar Patentante der britischen Prinzessin.

Getty Images Queen Elizabeth II. und Sir Jackie Stewart, Oktober 2003

Getty Images Queen Elizabeth II. bei einer Gartenparty im Buckingham Palace

Getty Images Prinzessin Anne im August 2018 in Cowes

