Er war weit und breit nirgendwo zu sehen! Am Samstag feierte die Queen (93) ihren Geburtstag im Rahmen der traditionellen Trooping the Colour-Parade – dabei zog vor allem der kleine Prinz Louis (1) die Blicke der vielen Beobachter auf sich. Ein hochrangiges Mitglied der Königsfamilie suchten die Fans jedoch vergeblich: Prinz Philip fehlte. Für die Abwesenheit des 97-Jährigen gibt es jedoch eine simple Erklärung.

Bereits im Jahr 2017 hatte sich der vierfache Vater nämlich ganz offiziell aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. In einem Statement vom Buckingham Palace hieß es damals: "Der Herzog von Edinburgh wird sein eigenes Programm von öffentlichen Auftritten nicht länger aufrecht erhalten." Es sei jedoch möglich, dass er von Zeit zu Zeit Termine an der Seite der Königin wahrnehme – was an diesem Tag aber offensichtlich nicht der Fall war. Somit musste die Queen am Samstag ohne ihren Prinzgemahl auskommen.

Bei der großen Militärparade stand aber ohnehin nicht nur die Queen im Mittelpunkt: Es war zudem der erste öffentliche Auftritt von Herzogin Meghan (37) nach der Geburt ihres Sohnes Archie Harrison. Anscheinend hat die frischgebackene Mutter die Strapazen der letzten Wochen jedoch noch nicht so ganz verkraftet: Während der Parade wirkte sie müde und erschöpft.

Getty Images Prinz Philip im Mai 2019

Getty Images Queen Elizabeth und weitere Royals während der Trooping the Colour-Parade

Getty Images Herzogin Meghan während der Trooping the Colour-Parade

