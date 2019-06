Neil Patrick Harris (46) ganz intim! 2004 haben sich der How I Met Your Mother-Star und Schauspielkollege David Burtka (44) kennen und lieben gelernt. Nachdem im Bundesstaat New York die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert wurde, konnten die Turteltauben ihre Liebe auch mit einer Hochzeit besiegeln. Das Familienglück krönten dann ihre beiden Kids, die von einer Leihmutter ausgetragen wurden. Trotz Familienalltag scheint es bei den TV-Stars aber immer noch ziemlich heiß her zu gehen. Bei einer Radioshow wurden die zwei jetzt mit einer intimen Sex-Frage überrascht!

Beim Radiosender SiriusXM Hit 1 gab es eine ziemlich private Frage für Neil und seinen Mann. Die Jonas Brothers, die die Show eine Woche zuvor besucht hatten, wollten von dem Ehepaar wissen, was der versauteste Ort war, an dem sie Sex hatten. Neil, etwas geschockt über die ungewöhnliche Frage der Boyband in einer Guten-Morgen-Show, antwortete ganz offen: "Ich würde mal sagen, es war in einem Zug. Einem europäischen Zug. Es war in der Zugtoilette und es war ziemlich heiß." Wo die beiden hingefahren waren, wusste keiner mehr so ganz genau. "Von Rom nach... keine Ahnung. Ich hatte keine Zeit aus dem Fenster zu sehen, wenn ihr wisst, was ich meine", ergänzte sein Ehemann.

Das intime Gespräch war damit aber noch nicht abgeschlossen. Denn auch David hatte einen "schmuddeligen" Ort hinzuzufügen. "Also der versauteste Platz, an den ich mich erinnere, war auf einer Felsenklippe in Spanien – da waren überall Boote im Hafen und wir waren einfach da oben und haben unser Ding gemacht!"

Brian To / WENN.com Neil Patrick Harris, Schauspieler

Anzeige

Dimitrios Kambouris / GettyImages Neil Patrick Harris und David Burtka bei einer Preisverleihung in New York

Anzeige

Instagram / nph Neil Patrick Harris und David Burtka

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de