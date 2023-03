"How I Met Your Mother": Was ist aus dem Cast geworden?

Das machen die Serienstars heute! How I Met Your Mother ist eine erfolgreiche amerikanische Sitcom, in der Hauptfigur Ted Mosby seinen Kindern erzählt, wie er ihre Mutter kennengelernt hat. Die insgesamt neun Staffeln handeln außerdem von der Freundschaft zwischen dem Vater und seinen besten Freunden Lily Aldrin, Marshall Eriksen, Barney Stinson, und Robin Scherbatsky. Seit der finalen Episode der Sitcom ist viel Zeit vergangen – so hat sich das Leben der Stars seitdem verändert!

Schauspieler Josh Radnor (48), der in der Sitcom Ted Mosby verkörperte, ergatterte auch nach dem Staffelfinale weitere Hauptrollen. Zu sehen war er unter anderem in den Serien "Mercy Street", "Rise" und "Hunters". Alyson Hannigan (48), bekannt als Lily Aldrin, tauchte in Filmen wie "Kim Possible" und "Abducted: The Mary Stauffer Story" auf. Seit 2003 ist sie mit Alexis Denisof (57) verheiratet, der eine wiederkehrende Rolle bei "How I Met Your Mother" innehielt. Ihr Serien-Ehemann Marshall Erikson wurde von Jason Segel (43) gespielt. Seit dem Ende der Sitcom wirkte er in Filmen wie "The End of the Tour" oder "Sex Tape" mit, welche er eigenhändig schrieb und inszenierte.

Während Neil Patrick Harris (49) bei "How I Met Your Mother" den sexhungrigen Junggesellen Barney Stinson verkörperte, ist er im echten Leben seit 2014 mit David Burtka (47) verheiratet und zweifacher Vater. Außerdem staubte er weitere große Rollen in Filmen wie "A Million Ways to Die in the West" oder "Gone Girl" ab. Schauspielerin Cobie Smulders (40), die Robin Scherbatsky spielte, sorgte im Marvel Cinematic Universe als Maria Hill für Furore. Neben weiteren Rollen produzierte die Brünette außerdem ihre eigene Serie "Stumptown".

Instagram / joshradnor Alyson Hannigan und Josh Radnor, Februar 2023

Getty Images Jason Segel bei einem Screening von "Shrinking" im Januar 2023 in New York City

Getty Images Cobie Smulders und Neil Patrick Harris bei einem Event im Mai 2011

