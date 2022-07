Süß: David Burtka und Neil Patrick Harris turteln auf Event

Neil Patrick Harris (49) ist immer noch total verknallt. Seit 2004 geht der Schauspieler mit David Burtka (47) durchs Leben. Gemeinsam haben sie zwei Kinder: 2010 sind sie dank einer Leihmutter Väter ihrer Zwillinge Harper Grace (11) und Gideon Scott (11) geworden. Mit einer romantischen Hochzeit 2014 besiegelten sie ihre Liebe schließlich. Wie glücklich Neil und David miteinander sind, sieht man auch auf den aktuellen Fotos der beiden.

Am Dienstagabend besuchte das Traumpaar die Premiere der neuen Netflix-Serie "Uncoupled", in der Neil die Hauptrolle spielt. Auf dem roten Teppich strahlten der 49-Jährige und sein Partner David nur so um die Wette. Sie amüsierten sich offenbar prächtig. Selbst nach dem Posieren auf dem Red Carpet turtelten sie noch, was das Zeug hält und warfen sich total verliebte Blicke zu.

Und auch im Netz beweisen die beiden immer wieder, wie verknallt sie ineinander sind. Im April teilte Neil auf seiner Instagram-Seite einen niedlichen Beitrag zum Jahrestag ihrer ersten Verabredung. "Unser erstes Date war heute vor 18 Jahren. Und David Burtka, ich werde dich nicht mehr gehen lassen", erklärte der How I Met Your Mother-Star unter dem Urlaubsbild.

Instagram / nph David Burtka, Neil Patrick Harris und ihre Kinder im Juni 2022

Getty Images David Burtka und Neil Patrick Harris

Getty Images Neil Patrick Harris und David Burtka im Juli 2022

