Neil Patrick Harris und David feiern neunten Hochzeitstag

Neil Patrick Harris (50) und David Burtka (48) feiern einen weiteren Meilenstein! Der How I Met Your Mother-Star geht schon seit einigen Jahren mit seinem Partner durchs Leben. Im September 2014 gaben sie sich in einer privaten Zeremonie das Jawort – zuvor waren sie schon zehn Jahre ein Paar gewesen. Nun jährt sich ihr großer Tag erneut: Neil und David feiern ihren neunten Hochzeitstag!

Auf Instagram widmen die zwei ihrem Partner jeweils einen niedlichen Post. So schreibt Neil zu einem Foto von der Hochzeit der beiden: "Was für ein Leben. Was für eine Reise mit dir. Dass wir geheiratet haben! Vor neun Jahren, genau an diesem Tag! Danke, dass wir uns das Jawort gegeben haben. Danke für all das." Auch David teilt ein Foto mit seinem Liebsten. "Vor neun Jahren habe ich die Liebe meines Lebens geheiratet. Liebe ist zeitlos", schwärmt er dazu.

Vier Jahre vor ihrer Hochzeit wurden Neil und David stolze Eltern von zwei Kindern: Mithilfe einer Leihmutter begrüßten sie die Zwillinge Harper Grace (12) und Gideon Scott (12) auf der Welt. Immer wieder versorgen die Väter ihre Fans im Netz mit niedlichen Familienbildern – wie etwa an Ostern dieses Jahres.

Getty Images David Burtka und Neil Patrick Harris, Schauspieler

Getty Images Neil Patrick Harris und David Burtka im Juli 2022

Instagram / nph David Burtka und Neil Patrick Harris mit ihren Kindern Gideon und Harper

