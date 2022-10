Am Geburtstag: Neil Patrick Harris schwärmt von seinen Kids

Neil Patrick Harris (49) ist ein waschechter Familienmensch. Seit mittlerweile 18 Jahren ist der How I Met Your Mother-Darsteller nun schon mit seinem Partner David Burtka (47) glücklich. Gemeinsam haben die Eheleute zwei Kinder: das Zwillingspaar Harper (12) und Gideon (12). Auf seinem Social-Media-Account spricht der Schauspieler auch immer wieder darüber, wie wichtig ihm sein Nachwuchs ist. Anlässlich ihres Geburtstags machte Neil seinen Kindern jetzt eine kleine Liebeserklärung.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der 49-Jährige nun eine Collage, die ihn sowohl mit seiner Tochter als auch mit seinem Sohn zeigt. Eines haben die Bilder jedoch gemeinsam: Auf beiden Fotos umarmt der Hollywood-Star seinen Nachwuchs liebevoll. "Harper und Gideon sind ohne Frage die beiden großartigsten Dinge, die mir je passiert sind", begann Neil unter seinem Post zu schwärmen. Er fuhr fort, dass seine Kinder ihn immer wieder inspirieren und zum Lachen bringen. Harper und Gideon erfüllen ihn zudem mit einer Art Liebe, von der er zuvor nicht gewusst habe, dass sie existiert.

"Ein Elternteil zu sein, ist sehr anspruchsvoll und die größte Herausforderung, die David und ich je gemeistert haben. Aber das ist es so sehr wert. [...] Die beiden sind meine Welt", versicherte Neil. Zudem sei er unglaublich stolz darauf, was aus seinen Kindern geworden ist. "Ich liebe euch so sehr und kann nicht glauben, dass ihr schon zwölf seid", beendete er seinen Beitrag.

Instagram / nph Neil Patrick Harris und seine Tochter Harper Grace Burtka-Harris, 2022

Instagram / nph Neil Patrick Harris und sein Sohn Gideon im Oktober 2022

Instagram / nph David Burtka, Neil Patrick Harris und ihre Kinder im Juni 2022

