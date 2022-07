Neil Patrick Harris sucht Dickpic für "Uncoupled" selbst aus

Er suchte das beste Stück aus. Neil Patrick Harris (49) war bei How I Met Your Mother der Frauenheld schlechthin. Als Barney Stinson wickelte er die Frauen nur so um den Finger. Im wahren Leben ist der Schauspieler allerdings ganz anders: Vor über 18 Jahren lernte Neil seinen Partner David Burtka (47) kennen. Die beiden haben sogar zwei Kinder: die Zwillinge Harper und Gideon. In seiner Rolle in "Uncoupled" begibt Neil sich allerdings wieder ins Dating-Leben – samt Dickpics.

Neils Figur Michael erstellt in einer Szene ein Profil auf der App Grindr und macht ein explizites Foto, das er an potenzielle Freier schickt. Page Six verriet der Schauspieler, dass es zwar nicht sein bestes Stück auf dem Bild ist, er das Foto aber ausgesucht hat: "Ich habe nicht nur die Erlaubnis bekommen, sondern wurde auch gebeten, das Dickpic auszuwählen, was härter ist, als man denkt, kein Wortspiel beabsichtigt", sagte er lachend.

Neil erklärte, dass ein schlaffer Latex-Phallus in seiner Umkleidekabine lag. "Es war nicht in Ordnung, weil ich stolzer auf Michaels Glied bin als auf etwas, das in Massenproduktion hergestellt wird und das man online kaufen kann", erläuterte er weiter. "Also fingen wir an, uns Fotos von Leuten anzusehen, die ihre Schwänze in Umkleidekabinen fotografiert haben. Und man musste den richtigen Winkel, den richtigen Umfang und die richtige Männlichkeit finden. Und ich glaube, wir haben die richtige Mischung gefunden. Ich bin stolz auf das, was ich da unten habe."

