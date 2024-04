David und Neil Patrick Harris feiern ihren 20. Jahrestag

Schon seit über neun Jahren sind der How I Met Your Mother-Star Neil Patrick Harris (50) und der US-amerikanische Koch David Burtka (48) verheiratet. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs! Bereits seit ganzen 20 Jahren geht das Duo gemeinsam durchs Leben. Anlässlich ihres besonderen Jubiläums teilt das Ehepaar nun auf Instagram süße Liebesbekundungen. "Unser erstes Date war heute genau vor 20 Jahren", schreibt Neil zu einem Schnappschuss von ihm und seinem Liebsten und fügt hinzu: "Mann, wie die Zeit verflogen ist! Wir haben so viele Abenteuer erlebt und so viele bemerkenswerte Erinnerungen geschaffen. Wenn die nächsten 7.300 Tage so werden wie die vorherigen, dann bin ich überglücklich. Abschließend wünscht er seinem Mann: "Alles Gute zum Jahrestag, David. Ich liebe dich bedingungslos. Die meiste Zeit über."

David veröffentlicht ebenfalls ein süßes Paarfoto auf seinem Instagram-Profil. Auch er widmet seinem Ehemann in der Bildunterschrift rührende Worte. "Seit wir beschlossen haben, diese unglaubliche Reise gemeinsam anzutreten, sind alle meine Träume wahr geworden", beginnt der "Drag Me to Dinner"-Darsteller sein Liebesbekenntnis und führt aus: "Heute sind es 20 Jahre seit unserem ersten Date und ich kann mir kein besseres Leben vorstellen. Neil, ich liebe dich von ganzem Herzen." In seinen romantischen Zeilen darf auch eine Prise Humor nicht fehlen. "Ich verdiene eine verdammte Medaille... und du auch", schreibt David witzelnd.

Bei dem Ehepaar kann man tatsächlich von Liebe auf den ersten Blick sprechen. Das Pärchen war sich vor 20 Jahren zufällig auf der Straße über den Weg gelaufen. Zuerst waren sie zwar nur Freunde gewesen, doch daraus entwickelte sich schnell mehr. Drei Jahre später hatten die Schauspielkollegen ihre Beziehung offiziell gemacht. Im Jahr 2010 kamen dann noch ihre Zwillinge Harper Grace und Gideon Scott dazu und machten ihr Familienglück perfekt.

Getty Images Neil Patrick Harris und David Burtka im Juli 2022

Instagram / nph David Burtka und Neil Patrick Harris mit ihren Kindern Gideon und Harper

