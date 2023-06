Neil Patrick Harris posiert zum 50. Geburtstag oben ohne!

Na, das kann sich sehen lassen! Neil Patrick Harris (50) zählt wohl zu den bekanntesten Serienstars der heutigen Zeit. Mit seiner Rolle als Barney Stinson hatte er unzählige Fans der Serie How I Met Your Mother begeistert. Auch in seinem Privatleben läuft es super: Immer wieder tauchen Fotos von ihm und seinem Ehemann David Burtka (48) auf, wie sie verliebt turteln. Und jetzt gab es Grund zum Feiern: Neil ist 50 Jahre alt geworden!

Zu diesem Anlass postet der Blondschopf ein sexy Foto bei Instagram. Oberkörperfrei posiert der Beau vor dem Spiegel und präsentiert seine Muckis, während er sich mit der Kamera im Spiegel fotografiert. "Fünfzig. Auf geht's", schreibt Neil dazu. Seine HIMYM-Kollegin Cobie Smulders (41) ist wohl ziemlich begeistert von dem Bild und kommentiert: "Was für ein Hengst. Liebe dich!"

Auch sein Partner veröffentlichte eine süße Bildstrecke auf Social Media und hinterlässt dem Musicaldarsteller liebe Worte. "Ich kann nicht glauben, dass du 50 bist!", beginnt David und schwärmt weiter von seinem Gatten: "Du siehst immer noch so verdammt heiß aus." Neil überrasche ihn immer wieder damit, wie toll er sei. "Je älter wir beide werden, wird unsere Verbindung tiefer und unsere Liebe stärker", freut sich der Koch.

Getty Images Neil Patrick Harris, "How I Met Your Mother"-Star

Getty Images David Burtka und Neil Patrick Harris, Schauspieler

Getty Images Neil Patrick Harris und David Burtka

