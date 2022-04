Diese beiden lieben sich aus ganzem Herzen. Dass Neil Patrick Harris (48) und sein Mann David Burtka (46) ein absolutes Traumpaar sind, ist spätestens seit ihrer romantischen Hochzeitszeremonie 2014 allen klar. Aber bereits seit 2004 gehen der Schauspieler und der Koch gemeinsam durchs Leben, 2010 wurden sie stolze Eltern von Zwillingen. Jetzt jährte sich das Kennenlernen der beiden zum 18. Mal – und Neil und David fanden rührende Worte füreinander.

"Unser erstes Date war heute vor 18 Jahren. Und David Burtka, ich werde dich nicht mehr gehen lassen", schrieb der How I Met Your Mother-Darsteller unter ein gemeinsames Urlaubsbild auf Instagram, auf dem sie sich verliebt umarmen. Auch nach fast zwei gemeinsamen Jahrzehnten scheint die Liebe der beiden also noch kein bisschen schwächer geworden zu sein. "Danke, dass du mir gezeigt hast, wie groß mein Herz sein kann. Ich liebe dich so sehr", schwärmte Neil verträumt.

Auch sein Mann konnte es sich natürlich nicht nehmen lassen, an diesem besonderen Datum ihre Liebe zu zelebrieren. "Aus dem ersten Date wurde eine Nacht, aus der Nacht ein Wochenende und aus dem Wochenende 18 Jahre!", witzelte er unter einem Pärchenbild. David habe Neil noch so viel Liebe zu geben und freue sich auf die nächsten Jahre. "Beziehungen sind hart und Arbeit, danke, dass du so hart arbeitest und es mit mir aushältst", fügte er hinzu.

Anzeige

Instagram / nph Neil Patrick Harris, David Burtka und ihre Kinder im März 2022

Anzeige

Instagram / dbelicious Neil Patrick Harris und sein Mann David Burtka

Anzeige

Getty Images Neil Patrick Harris und David Burtka im Dezember 2021 in San Fransisco

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de