Darauf haben die Royal-Fans lange gewartet! Seit dem 6. Mai sind Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) stolze Eltern eines Sohnes. Seitdem der kleine Archie Harrison auf der Welt ist, hat das Paar seinen Nachwuchs erst zwei Mal gezeigt – kurz nach der Geburt und am Muttertag. Doch jetzt gibt es endlich Nachschub in Sachen Archie-Bilder: Pünktlich zum Vatertag in den Vereinigten Staaten und Großbritannien teilte das Herzogenpaar von Sussex einen neuen Schnappschuss von seinem Söhnchen!

Via Instagram veröffentlichten Harry und Meghan auf ihrem eigenen Account ein putziges Foto ihres kleinen Mannes. "Alles Gute zum Vatertag! Und ich wünsche dem Herzog von Sussex einen ganz besonderen ersten Vatertag", heißt es in dem Post. Die Zeilen lassen erahnen, dass Meghan sowohl den Text geschrieben als auch das Bild selbst geschossen hat – immerhin wird als Fotocredit "Sussex Royal" angegeben.

Bereits zum Muttertag am 12. Mai beglückten die zwei ihre Fans mit einem süßen Füßchen-Pic ihres Nachwuchses. Zu diesem Beitrag schrieb das Paar damals: "Wir wollen allen Müttern heute Tribut zollen – Frauen, die Mütter sind, werdende Mütter und jene, die nicht mehr bei uns sind, aber für immer in Erinnerung bleiben. Wir ehren und feiern jede Einzelne von ihnen." Wie gefällt euch die neue Aufnahme von Baby Archie? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Archie Harrison am 8. Mai 2019 in Windsor

Instagram / sussexroyal Die Füßchen von Archie Harrison und Herzogin Meghans Hand

Instagram / theroyalfamily / Chris Allerton Prinz Philip, Prinz Harry, Queen Elizabeth II., Doria Ragland, Archie Harrison und Herzogin Meghan

