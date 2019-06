Was für ein heißes Comeback! Nach der Geburt ihres kleinen Sohnes Mika im Jahr 2017 legte Profitänzerin Isabel Edvardsson (36) erst einmal eine Baby-Pause bei Let's Dance ein. In der zwölften Staffel feierte die blonde Beauty dann die von Fans lang ersehnte Rückkehr und fegte mit Tanzpartner Benjamin Piwko (39) wieder über das Tanzparkett. Von ihren Babypfunden war dabei nichts mehr zu entdecken – Isabel ist in der Form ihres Lebens.

Ob in einer sexy roten Kombi aus bauchfreiem Top und Hose, in superknappen Shorts oder auch in einem hautengen Kleid aus einem Hauch von Nichts – Isabel überraschte jede Woche aufs Neue mit einem heißen Outfit, das ihre sexy Kurven betonte. So konnten alle sehen: Die gebürtige Schwedin ist nach der Geburt ihres Sohnemanns Mika wieder in absoluter Topform. Die 15 Kilos, die sie während der Schwangerschaft zugelegt hatte, sind wieder weg. "Ich habe mit Weight Watchers seit September 2018 meine Ernährung umgestellt und meine Sichtweise auf das, wie ich Essen genießen kann, verändert", lüftete sie gegenüber Promiflash ihr Figur-Geheimnis.

Dass sie so schnell nach der Geburt ihres Sohnes schon wieder ihren persönlichen Traumkörper zurückhaben würde, hätte die schöne Finalistin zunächst selbst nicht erwartet: Noch im April 2018 hatte sie im Promiflash-Interview zugegeben, dass sie es mit dem Abnehmen langsam angehen will. "Ich bin Leistungssportlerin. Ich lebe davon, dass ich eigentlich topfit aussehen muss, und ich lasse mir Zeit und denke nicht an mein Aussehen, sondern mein Wohlbefinden", betonte sie damals.

Getty Images Isabel Edvardsson und Benjamin Piwko bei "Let's Dance" 2019

Anzeige

Getty Images Regina Luca, Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Isabel Edvardsson und Benjamin Piwko im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Isabel Edvardsson und Benjamin Piwko im Juni 2019

Getty Images Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson "Let's Dance"-Finalisten 2019

ActionPress Isabel Edvardsson in ihrer Hamburger Tanzschule



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de