Süßer Vatertagspost von Prinz Harry (34) und Sohnemann Archie Harrison – aber es gibt nicht nur Applaus! Mit einem von Herzogin Meghan (37) höchstpersönlich aufgenommenem Bild feierte die kleine Familie den Ehrentag. Doch die Netz-Gemeinde scheint sich nicht wirklich über das neue Baby-Bild zu freuen. Für das sonst so beliebte Royal-Paar hagelte es ordentlich Kritik: Fans werfen Meghan und Harry vor, ihr Söhnchen Archie für Likes zu missbrauchen.

Ein User bemerkte unter dem Instagram-Schnappschuss von Archie: "Ich bin verwirrt. Ich habe ihre Entscheidung, Geburt und Baby geheim zu halten, unterstützt, aber ich verstehe nicht, warum sie ihn jetzt für Instagram-Likes benutzen." Dass die Eltern ihr Neugeborenes nie komplett zeigen, verleitet den Fan zu einer Vermutung: Das Pärchen wolle die Follower neugierig auf mehr machen, um so viele "Gefällt mir"-Angaben zu generieren. "Ein super Bild, um der Welt zu zeigen, wie deine Hand dein Baby verdeckt. Kate (37) und Will (36) haben kein Problem damit, ihre Kinder zu zeigen. Was wurde aus eurer Privatsphäre?", bemerkte ein anderer unter dem Beitrag. Bleibt die Frage: Haben Harry und Meghan ihre selbstauferlegten Privatsphäre-Regeln etwas gelockert oder galt ihr Vorhaben nur für die erste Zeit nach der Geburt?

Die besagten Kommentare wurden mittlerweile bereits wieder gelöscht. Ob von den Usern oder den Besitzern des Accounts, ist dabei nicht bekannt. Was haltet ihr von der Kontroverse: Wollten die Eltern einfach nur ihren Stolz aufs Söhnchen zeigen oder steckt etwas anderes hinter den Postings?

