Sie sind glücklich in den Hafen der Ehe geschippert: Sergio Ramos (33) und TV-Moderatorin Pilar Rubio (41) sind seit 2012 ein Paar und krönten ihre Liebe bereits mit drei Kindern. Erst im vergangenen Jahr ging der Kicker vor seiner Liebsten auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Am Samstag war dann endlich der große Tag gekommen. Das Paar heiratete und sorgte mit ziemlich dekadenten Details für reichlich Glamour!

Nicht nur die Braut an sich war ein Hingucker in ihrem sündhaft teuren Traumkleid des libanesischen Designers Zuhair Murad, mit abnehmbarer Schleppe und ganz viel Glitzer: Auch ihr ziemlich spezieller Strauß sorgte für reichlich Aufsehen. Das schöne TV-Gesicht setzte nämlich nicht auf bunte oder weiße Blumen, sondern gab seinem Look mit schwarzen Callas den unübertroffenen Wow-Faktor.

Doch auch mit ihrer Frisur setzte sich die dreifache Mutter von anderen Bräuten etwas ab. Statt einer offenen Wallemähne oder einem locker gesteckten Dutt – wie wohl viele Frauen ihre Haare am Hochzeitstag stylen – überraschte die Neu-Ehefrau von Sergio mit einer außergewöhnlichen Flechtfrisur, die sie mit Perlen im Haar aufgepeppt hatte. Wie findet ihr Pilars Braut-Look? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Getty Images Pilar Rubios Brautstrauß

Getty Images Pilar Rubio und Sergio Ramos im Juni 2019

Getty Images Pilar Rubio an ihrem Hochzeitstag im Juni 2019

