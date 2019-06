Alles aus bei Lisa G. (22) und Durmus Kizilkaya: Am Sonntag verkündete die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin, dass ihre Liebe zu ihrem Freund zerbrochen ist. Nachdem die beiden schon länger keine Pärchen-Bilder veröffentlicht hatten und bereits Gerüchte über eine mögliche Trennung aufkamen, stellte Lisa klar: Seit einem Monat ist sie Single. Die Gründe für ihren Split nannte die Schönheit nicht. Nun meldet sich ihr Ex zu Wort – und gibt erste Hinweise, warum ihre Partnerschaft auseinander ging.

"Beide Seiten haben sehr viel Energie reingesteckt, haben echt viel gekämpft, aber gegen Ende wurde das zu viel mit den Streitigkeiten und dann wurde mir ein Ultimatum gestellt", offenbarte Durmus in seiner Instagram-Story. Bislang schwieg der Sportstudent über den Bruch, aus Respekt vor seiner ehemaligen Lebenspartnerin, die eine Person des öffentlichen Lebens ist. "Und ich werde auch voraussichtlich in nächster Zeit kein weiteres Wort über die Beziehung fallen lassen", fügte er an.

Auch Lisa meldete sich ausführlich auf YouTube zu ihrer Trennung. Persönliche Details darüber verlor sie nicht – sie machte jedoch deutlich, dass ihre Beziehung nicht immer rosig war. "Liebe ist nicht immer alles. Es hat halt einfach nicht funktioniert."

Collage: Instagram Lisa G. und ihr Freund Durmus Kizilkaya

Instagram / durmus__k Durmus Kizilkaya, Sportstudent

Instagram / lisa_official Lisa G., Influencerin

